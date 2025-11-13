Коррупция обнажила мафиозную сеть: новые подробности скандала на Украине

По словам экс-премьера, отставка может стать для Зеленского реальностью, когда расследование будет раскручено и появятся прямые показания против него самого. Азаров подчеркнул, что ситуация для президента не может закончиться ничем хорошим. Он также указал, что среди обвиняемых находятся люди из ближайшего окружения президента, что, по его мнению, существенно ухудшит отношения Украины с западными партнерами. Азаров добавил, что после раскрытия деталей дела западные политики не захотят вести дела с Зеленским.