Над Черным морем и Крымом сбили 14 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны сбили четырнадцать украинских беспилотников над акваторией Черного моря и полуостровом Крым. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа была отражена в течение двух часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа были уничтожены над Крымом и морем.

Российские системы противовоздушной обороны сбили четырнадцать украинских беспилотников над акваторией Черного моря и полуостровом Крым. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа была отражена в течение двух часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«13 ноября с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По семь БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве в telegram-канале.

Ранее, в начале ноября, российские системы ПВО также успешно отразили атаку украинских БПЛА: было уничтожено 29 беспилотников, большая часть из которых — над Черным морем. Также БПЛА были сбиты над Ростовской областью, Крымом и Курской областью.

