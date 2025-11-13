В Карелии рухнул военный истребитель, экипаж погиб на месте: что известно о происшествии

В Карелии потерпел крушение военный истребитель Су-30. Экипаж самолета погиб на месте. Об этом сообщили в Минобороны России. Глава Республики Артур Парфенчиков также подтвердил информацию и уточнил, что экстренные службы уже направлены в район предполагаемого падения для проведения поисковых работ. Подробности происшествия — в материале URA.RU.