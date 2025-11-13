Глава Карелии Парфенчиков: к месту крушения Су-30 направлены экстренные службы

Экстренные службы направлены к месту крушения истребителя Су-30 в Прионежском районе Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», — написал Парфенчиков.
Минобороны РФ ранее подтвердило крушение. Катастрофа произошла около 19:00 по московскому времени. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности.
Оба члена экипажа погибли.