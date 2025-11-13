Замглавы отдела полиции задержали в Челябинске за связи с ОПГ «Махонинские»

Правоохранители задержали в Челябинске заместителя начальника следственного отдела полиции «Ленинский» Анну Горбунову по подозрению в совершении должностных преступлений. В задержании Горбуновой принимали участие сотрудники МВД и управления ФСБ по Челябинской области. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщило РБК со ссылкой на источник.
По данным журналистов, чиновница оказывала покровительство организованной преступной группировке «Махонинские» и участвовала в вымогательстве денежных средств. Согласно версии следствия, полицейская вместе с членами группировки вымогала свыше восьми миллионов рублей у жителя региона.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о вымогательстве и превышении должностных полномочий, передает агентство.
2 октября в столичном аэропорту Внуково сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, ГУ МВД по Москве и транспортной полиции задержали иностранного гражданина, которого выдворили в Россию из Турции. Согласно информации правоохранителей, в период с 2006 по 2008 год группировка, в которой состоял мужчина, занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и их использования в теневой трансплантологии.