Замглавы отдела полиции задержали в Челябинске за связи с ОПГ «Махонинские»

2 октября в столичном аэропорту Внуково сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, ГУ МВД по Москве и транспортной полиции задержали иностранного гражданина, которого выдворили в Россию из Турции. Согласно информации правоохранителей, в период с 2006 по 2008 год группировка, в которой состоял мужчина, занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и их использования в теневой трансплантологии.