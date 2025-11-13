Ричмонд
AP: в США из-за утечки аммиака госпитализированы десятки человек

Утечка произошла из цистерны грузовика в городе Вэзерфорд.

Источник: Аргументы и факты

Несколько десятков человек были госпитализированы после утечки аммиака в американском городе Вэзерфорд (штат Оклахома), передает агентство Associated Press.

Инцидент произошел вечером 12 ноября. Произошла утечка аммиака из цистерны грузовика, припаркованного у отеля.

Отмечается, что четыре человека были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Власти предписали нескольким сотням жителей города эвакуироваться.

Неделю назад в штате Миссисипи на химическом заводе компании CF Industries прогремел взрыв, в результате которого началась утечка безводного аммиака.