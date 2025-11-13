Мерц попросил Зеленского ограничить выезд украинцев в Германию

Кроме того, глава немецкого правительства подтвердил намерение ограничить предоставление гражданских пособий некоторым категориям украинских беженцев. Напомним, что 28 августа на Украине вступило в силу постановление, которое разрешает мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) выезжать из страны во время военного положения. После этого в социальных сетях появились видеоматериалы, демонстрирующие очереди на контрольно-пропускных пунктах, — сообщалось, что молодые украинцы активно пользуются новой возможностью, чтобы покинуть страну.