Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц попросил Зеленского ограничить выезд украинцев в Германию

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ограничить выезд молодых украинцев из страны. Об этом глава немецкого правительства заявил ходе конгресса в Берлине.

По словам канцлера Германии, молодые мужчины «нужны» на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ограничить выезд молодых украинцев из страны. Об этом глава немецкого правительства заявил ходе конгресса в Берлине.

«В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским я поднял вопрос о необходимости удержания молодых мужчин на Украине. Они необходимы своей стране и должны нести службу там, а не ехать в ФРГ», — приводит газета Die Welt слова Мерца.

Кроме того, глава немецкого правительства подтвердил намерение ограничить предоставление гражданских пособий некоторым категориям украинских беженцев. Напомним, что 28 августа на Украине вступило в силу постановление, которое разрешает мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) выезжать из страны во время военного положения. После этого в социальных сетях появились видеоматериалы, демонстрирующие очереди на контрольно-пропускных пунктах, — сообщалось, что молодые украинцы активно пользуются новой возможностью, чтобы покинуть страну.

Начиная с 1 апреля 2025 года граждане Украины, которые будут прибывать в Германию, получат статус лиц, ищущих убежище, вместо статуса беженца. Данная мера повлечет за собой уменьшение объема льгот для вновь прибывших лиц.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше