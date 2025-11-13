В Анкару доставлены тела погибших в крушении С-130 турецких военных

Тела 20 военнослужащих турецкой армии, погибших при крушении военно-транспортного самолета C-130 на территории Грузии, доставлены на авиабазу Мюртед в Анкаре. Соответствующая информация была распространена телеканалом A Haber.
Церемония прощания с погибшими военными запланирована на утро пятницы. Как ожидается, в мероприятии примет участие руководство Турецкой Республики.
По данным министерства обороны Турции, самолет Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение во вторник. В администрации президента Турции заявили, что расследование причин катастрофы будет проведено с особой тщательностью.