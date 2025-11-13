Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом

Арбитражный суд Северной Осетии признал депутата Государственной думы Роберта Кочиева банкротом из-за долга в 653 миллиона рублей. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в суде.
— Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания, рассмотрев заявление банка «Солидарность», решил его требования о признании банкротом должника Кочиева удовлетворить. В отношении Кочиева введена процедура реструктуризации долгов, — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, Кочиев был поручителем для производителя алкоголя «Исток ЗШВ» перед банком «Солидарность». Компания «Исток ЗШВ» также проходит процедуру банкротства с долгами более миллиарда рублей, из которых 390 миллионов — это долги перед налоговой службой, передает ТАСС.
Ранее Госдума сняла неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Его хотят арестовать и привлечь к уголовной ответственности. Депутат может быть связан с махинациями в Краснодарском крае. Сам Вороновский не понимает, в чем его обвиняют, и готов сотрудничать со следствием. Чем известен депутат и в чем конкретно он замешан, разбиралась «Вечерняя Москва».