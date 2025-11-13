В небе над Донецком прогремели взрывы

В период с 21.00 до 21.10 мск в небе над центром Донецка были слышны три мощных взрыва.
Как передает корреспондент РИА Новости, звуку взрывов предшествовал звук, напоминающий работу БПЛА на двигателе внутреннего сгорания.
