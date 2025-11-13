Два дошкольника получили серьёзные травмы в игровой комнате в Челябинске

Когда мать девочки сама обратилась в игровую, ей заявили, что парк развлечений к травме отношения не имеет и у них «всё безопасно». В качестве компенсации семье выдали сертификат на 2000 рублей. Следственный комитет региона возбудил два уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет 74.ru. По части 2 статьи 238 УК РФ виновным грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет.