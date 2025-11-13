Гадалку из Татарстана обязали вернуть деньги за невыполненный приворот

20-летняя жительница села Кичкетан Агрызского района Татарстан была признана виновной в мошенничестве после того, как не выполнила обещанную услугу приворота. Об этом случае рассказали в Telegram-канале «112».
Житель Калуги расстался с супругой и надеялся вернуть ее любовь. Мужчина увидел объявление мошенницы в интернете и обратился к ней с просьбой провести приворот. За эту услугу аферистка попросила 28 тысяч рублей.
Несмотря на ожидания, его бывшая жена так и не вернулась, и спустя несколько месяцев мужчина решился обратиться в полицию. В отношении гадалки было возбуждено уголовное дело, и суд приговорил ее к девяти месяцам обязательных работ. Мошенница признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб, передает канал.
Ранее Лабинский городской суд вынес приговор аферистке Наталье Данелян, называющей себя гадалкой, которая обманула девушку участника специальной военной операции на один миллион рублей. Злоумышленница переписывалась с клиенткой от имени ее возлюбленного, утверждая, что для его возвращения нужны деньги.