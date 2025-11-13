Мужчина ранен при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали пять мирных жителей и один военнослужащий. Из 31 беспилотника 27 были сбиты или подавлены, при этом ранения получили боец подразделения «Орлан» во время выполнения служебных задач, мужчина и женщина возле коммерческого объекта, а ещё двое пострадавших самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 поздно вечером.