Мужчина ранен при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Пострадавший получил баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. После оказания первой помощи в Октябрьской больнице его планируют доставить в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Транспортное средство было полностью уничтожено в результате возгорания.
Ранее сообщалось, что Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали пять мирных жителей и один военнослужащий. Из 31 беспилотника 27 были сбиты или подавлены, при этом ранения получили боец подразделения «Орлан» во время выполнения служебных задач, мужчина и женщина возле коммерческого объекта, а ещё двое пострадавших самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 поздно вечером.
