Мужчина ранен при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

В результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб региона в официальном заявлении.

Пострадавший получил баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. После оказания первой помощи в Октябрьской больнице его планируют доставить в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Транспортное средство было полностью уничтожено в результате возгорания.

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали пять мирных жителей и один военнослужащий. Из 31 беспилотника 27 были сбиты или подавлены, при этом ранения получили боец подразделения «Орлан» во время выполнения служебных задач, мужчина и женщина возле коммерческого объекта, а ещё двое пострадавших самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 поздно вечером.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.