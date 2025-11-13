Ричмонд
Врачи нашли червя в глазу у жительницы Омска

Врачи нашли червя в глазу у жительницы Омска. Паразит мог оказаться под веком после укуса комара. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.

По информации канала, россиянка обратилась в Клиническую офтальмологическую больницу имени Выходцева с жалобами на дискомфорт и странные ощущения. Девушка заявила, что внутри глаза будто что-то шевелится.

При осмотре медики нашли у нее живого червя — дирофилярия. Его личинку пациентка могла подхватить после комариного укуса.

— Омичке провели операцию, она чувствует себя хорошо, — говорится в сообщении.

Ранее в Австралии молодой регбист впал в кому на 420 дней после того, как на спор съел слизня во время вечеринки. Медикам удалось его реанимировать, но парень остался парализованным от шеи до носков.

В марте текущего года в Раменскую больницу в тяжелом состоянии поступил пятилетний мальчик с высокой температурой, слабостью, болью в области живота и высыпанием на коже. Подмосковные врачи обнаружили в аппендиксе ребенка паразитического червя — гельминта. Уточняется, что мальчик с семьей недавно прилетел из Египта.