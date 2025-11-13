В центре Минска автопоезд заблокировал движение из-за своих габаритов

В четверг, 13 ноября, примерно в 18.30 34-летний водитель, находившийся за рулем тягача Scania с прицепом, неподалеку от здания № 25 по проспекту Машерова, в момент разворота не учел габариты большегруза. Согласно предварительным данным, из-за этого он врезался в ехавший попутно автомобиль Citroen.