В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Ранее в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области пострадал мужчина. Он получил баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. После оказания первой помощи в Октябрьской больнице его планируют доставить в областную клиническую больницу.