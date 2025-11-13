Ричмонд
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём телеграм-канале.

«На территории Пензенской области введён режим “Беспилотная опасность”, — написал Мельниченко.

В администрации добавили, что в целях безопасности ввели временные ограничения на работу мобильного интернета.

Ранее в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области пострадал мужчина. Он получил баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. После оказания первой помощи в Октябрьской больнице его планируют доставить в областную клиническую больницу.

