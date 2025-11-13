Ричмонд
В Париже задержали мужчину за осквернение Могилы Неизвестного Солдата

По данным издания, мужчина решил посидеть на мемориале.

Источник: Аргументы и факты

Гражданин Судана был задержан в Париже за осквернение Могилы Неизвестного Солдата, расположенной под Триумфальной аркой. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 12 ноября. По данным издания, мужчина решил посидеть на мемориале. При задержании у нарушителя не оказалось при себе документов, а его речь была бессвязной. Он также представился полицейским президентом республики.

Как уточняется, задержанным оказался 23-летний уроженец Судана Ибрагим Вассиль. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в РФ возбудят дело об осквернении могил советских воинов в Эстонии.