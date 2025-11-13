Украина сражается за еду и руины: главное об СВО за 13 ноября

Помимо нового транша, Украина получила от компании Atreyd технологию под названием «стена дронов», представляющую собой систему обороны с использованием роя FPV-дронов со взрывчаткой. Согласно информации издания Business Insider, система может быть запущена в эксплуатацию в течение нескольких недель. Сообщается, что Atreyd уже осуществила поставку системы Украине и ожидает ее ввода в строй в ближайшие недели. Технология представляет собой комплекс из десятков FPV-дронов, способных автоматически взлетать с наземных пусковых установок при обнаружении угрозы.