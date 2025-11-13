Жительница Алтайского края заказала убийство партнера, попросив залить его бетоном

— С данной целью она обратилась к двум знакомым, пообещав за содеянное выплатить денежное вознаграждение. Кроме того, женщина разработала план, согласно которому деловой партнер должен был быть похищен, а затем, принудив его подписать отказ от всех финансовых претензий, исполнителям необходимо было его убить, а тело сокрыть в погребе и залить бетоном, — говорится в сообщении.