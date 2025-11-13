Ричмонд
В Хорватии потерпел крушение турецкий пожарный самолет

В результате крушения пожарного самолета в Хорватии погиб пилот.

Источник: Аргументы и факты

В Хорватии потерпел крушение пожарный самолет, который принадлежал Минсельхозу Турции, передает CNN Turk.

«Министерство сельского и лесного хозяйства сообщило о потере связи с пожарным самолетом АТ802», — сказано в публикации.

Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, обломки лайнера обнаружили около города Сень, один пилот погиб.

По данным телеканала, 12 ноября два пожарных самолета вылетели в столицу Хорватии Загреб для планового техобслуживания. Из-за плохих метеорологических условий они провели ночь в аэропорту Риека. На следующей день лайнеры вылетели в Загреб. Однако пилоты решили вернуться в авиагавань Риека из-за непогоды. Один из самолетов успешно приземлился, но со вторым связь была потеряна.

Ранее сообщалось, что в США потерпел крушение медицинский вертолет. В результате погиб один член экипажа.