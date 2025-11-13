Ричмонд
В Донецке зафиксировано массовое отключение электроэнергии

В Донецке 13 ноября 2025 года массово отключили электричество. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

На данный момент информации о сроках полного восстановления подачи электроэнергии нет.

«По информации Государственного предприятия “Донецкие городские электрические сети”, в Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Без света остаются 3100 человек.

Восстановительные работы уже идут. Когда электроэнергия вернется в дома — неизвестно.