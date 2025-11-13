Baza: Водитель врезался в полицейскую машину, пытаясь уйти от погони в Москве

Пытаясь уйти от погони, водитель влетел в полицейский автомобиль на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на улице Широкой у метро «Медведково». По информации канала, за рулем авто был водитель, пытавшийся скрыться от полиции. После удара легковушка вылетела на тротуар у торгового центра. У сотрудника полиции травмы средней степени тяжести. Сам злоумышленник также пострадал, говорится в публикации.
До этого автомобиль Lamborghini Urus врезался в столб на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. В результате столкновения машина перевернулась и загорелась.