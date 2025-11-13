Ричмонд
Пермяк несколько раз ударил ножом пассажира трамвая в Ростове

В Ростове задержали мужчину, который ножом ранил пассажира трамвая. По данным местной транспортной полиции, нападавшим оказался житель Перми.

По словам очевидцев, ударов было несколько.

«Полицейские задержали мужчину, который ножом ранил пассажира трамвая. 47-летний житель Перми поссорился с пострадавшим и ударил лезвием», — со ссылкой на информацию правоохранителей передает telegram-канал Don Mash.

Потерпевший — 38-летний местный житель — сейчас в реанимации. Инцидент произошел днем 13 ноября возле жд-вокзала при большом количестве свидетелей. По факту происшествия проводится проверка.