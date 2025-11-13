В Ялте задержан мужчина за запуск беспилотника рядом с охраняемым объектом

Сотрудники Росгврадии задержали мужчину, запустившего беспилотный летательный аппарат рядом с охраняемым объектом в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудники Росгвардии выявили и задержали возле припаркованного автомобиля оператора, управлявшего БПЛА с возможностью проведения видеосъемки», — говорится в сообщении.
Летевший на небольшой высоте дрон был обнаружен сотрудниками Росгвардии вблизи охраняемого объекта во время патрулирования. После этого они оперативно вычислили и обнаружили оператора беспилотника.
Мужчину задержали и передали сотрудникам следственно-оперативной группы МВД России по региону. Им предстоит выяснить все обстоятельств инцидента. Против правонарушителя уже составлен протокол по факту административного правонарушения.
Ранее KP.RU сообщал, что в Иркутске привлекли к административной ответственности местного жителя за запуск квадрокоптера.