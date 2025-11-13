Wiadomosci: в Польше украинка в поезде угрожала ножом и пела гимн Украины

В Польше украинка угрожала в поезде проводнику ножом, распевая гимн Украины, передает Wiadomosci.
По данным издания, во время проверки билетов женщина оскорбила проводника, а потом достала нож. В ходе конфликта она заявила, что оружие предназначалось ее мужу, отобравшему у нее ребенка.
Один из пассажиров сбил украинку с ног тяжелым чемоданом, что позволило прекратить конфликт.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года в Польше ужесточили правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения.
Между тем в Италии гражданка Украины убила своего девятилетнего сына. Известно, что женщина была под наблюдением сотрудников Центра психического здоровья. Также семью навещали социальные службы из-за сложной ситуации в их общении.