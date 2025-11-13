Гончаренко призвал проверить Зеленского на госизмену из-за связи с Миндичем

Напомним, Миндич является обвиняемым по делу о коррупции в энергетике на Украине, расследованием которого занимается НАБУ. Местные СМИ сообщили, что предприниматель, которого называют «кошельком» Зеленского, сбежал в Польшу за четыре с половиной часа до того, как силовики пришли с обысками в его квартиру.