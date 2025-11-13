Гончаренко призвал проверить Зеленского на госизмену из-за связи с Миндичем

Службе безопасности Украины (СБУ) следует проверить украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены из-за его связей с предпринимателем Тимуром Миндичем, который стал одним из фигурантов громкого дела о коррупции в энергетике, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Требую проверить связи Зеленского с Миндичем. Миндич не только вмешивался в работу власти, но и заводил своих людей на руководящие должности. Это уже вопрос возможной государственной измены», — написал он в своем Telegram-канале.
Нардеп предположил, что Миндич мог оказывать влияние на Зеленского и иметь доступ к гостайне. Гончаренко призвал правоохранителей дать правовую оценку действиям главы страны, который сотрудничал с бизнесменом.
Напомним, Миндич является обвиняемым по делу о коррупции в энергетике на Украине, расследованием которого занимается НАБУ. Местные СМИ сообщили, что предприниматель, которого называют «кошельком» Зеленского, сбежал в Польшу за четыре с половиной часа до того, как силовики пришли с обысками в его квартиру.
Журналисты немецкой газеты Junge Welt предположили, что дело о коррупции в сфере энергетики на Украине направлено не на приближенных Владимира Зеленского, а на него самого.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.