Россияне и азербайджанцы пострадали в ДТП в Египте

Пятеро российских туристов пострадали в результате серьезного ДТП в Египте — уже второго за последнюю неделю в курортной провинции Красное море.

Пятеро российских туристов пострадали в результате серьезного ДТП в Египте — уже второго за последнюю неделю в курортной провинции Красное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных медицинских службах.

«На трассе Марса-Алам — Эль-Кусейр в провинции Красное море произошло столкновение двух автомобилей — легкового и туристического микроавтобуса. В результате аварии погиб один гражданин Египта, семеро получили травмы, среди них пятеро россиян и двое азербайджанцев», — рассказал источник.

Таким образом, популярное у россиян туристическое направление становится все более опасным из-за участившихся аварий с участием туристического транспорта.