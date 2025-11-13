Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-месячный малыш съел яркие капсулы для стирки, пока мама заваривала чай

В Новосибирске 11-месячный ребёнок получил сильнейшее отравление, съев несколько цветных капсул для стирки. Об этом сообщает Baza.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл, когда мама ненадолго отвлеклась на домашние дела. Её двухлетняя дочь смогла открыть коробку с капсулами «Лоск Color» и рассыпала их. Младший брат, привлечённый ярким видом, успел съесть несколько штук.

У мальчика начались рвота и жар ещё до приезда скорой. В больнице у него диагностировали интоксикацию и аспирационную пневмонию — обострение стало следствием попадания химических средств в дыхательные пути.

Этот случай — часть опасного вирусного тренда, когда дети пробуют капсулы для стирки. Пользователи соцсетей требуют от производителей усилить защиту упаковки, сделав её более надёжной.

Аспирационная пневмония — это воспаление лёгких, вызванное попаданием в дыхательные пути инородных веществ, таких как жидкости или химические средства. У маленьких детей это может произойти очень быстро и требует немедленной медицинской помощи.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.