Депутат от партии Зеленского нашел в своем автомобиле прослушку

В машине замминистра образования и науки Украины, депутата Киевского горсовета Андрея Витренко найдено устройство для прослушивания. Об этом сообщил сам хозяин транспортного средства.

Устройство слежения обнаружено в салоне авто.

В машине замминистра образования и науки Украины, депутата Киевского горсовета Андрея Витренко найдено устройство для прослушивания. Об этом сообщил сам хозяин транспортного средства.

«Только что в служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами — прослушку», — написал Витренко в своем telegram-канале. По его словам, он уже направил заявление в компетентные органы.

По мнению многих мировых обозревателей, украинский президент Владимир Зеленский планирует бегство из страны на фоне масштабного коррупционного скандала в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). По данным InfoBRICS, Зеленский скупает имущество в Великобритании и регулярно встречается с королем Карлом III. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Зеленский может направиться в Польшу, передает «Царьград».

В сентябре квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского» нашли прослушивающее устройство, напоминает RT. Считается, что среди гостей предпринимателя могло быть «и первое лицо государства».

