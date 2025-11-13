Зеленский экстренно отправится в Афины просить оружие для Украины

Ранее о прибытии Зеленского объявила пресс-служба Министерства Иностранных Дел Афин.
Президент Украины Владимир Зеленский экстренно отправится в Афины с целью запросить у Греции две зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители Mirage 2000−5Mk2. Об этом сообщает греческий новостной портал pronews.gr.
«Украина исчерпала или близка к исчерпанию запасов зенитных ракет, особенно Patriot», — передает издание. При этом гарантий, что Греция предоставит оружие, нет.
Ранее президент обращался к европейским странам с просьбой временно предоставить ЗРК Patriot, так как немедленная поставка этих систем из США невозможна из-за очереди на получение вооружения. Украина надеется получить комплексы сейчас и заменить их позже, когда наступит ее очередь на поставку от США.