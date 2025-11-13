Подросток поджог кинозал и сорвал сеансы в Москве

Инцидент произошел во время вечернего показа фильма «Голосовой помощник». По словам очевидцев, сигнал тревоги не прозвучал, зрители поняли о ЧП, когда в зале погасли экраны. Люди эвакуировались самостоятельно. В настоящее время с задержанным работают следователи для выяснения всех обстоятельств и мотивов преступления.