Подросток поджог кинозал и сорвал сеансы в Москве

Подросток поджег кинозал по указанию мошенников.
В Москве 16-летний подросток устроил поджог в кинозале торгового центра «Авиапарк», сорвав вечерние сеансы. Злоумышленника оперативно задержали, никто из зрителей не пострадал. Об этом сообщают СМИ.
«16-летний парень пронес канистру с бензином в зал кинотеатра в московском ТЦ Авиапарк и совершил поджог. Предварительно, он мог действовать по указанию мошенников с Украины», — сообщает telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел во время вечернего показа фильма «Голосовой помощник». По словам очевидцев, сигнал тревоги не прозвучал, зрители поняли о ЧП, когда в зале погасли экраны. Люди эвакуировались самостоятельно. В настоящее время с задержанным работают следователи для выяснения всех обстоятельств и мотивов преступления.
