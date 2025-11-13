СМИ: Подросток поджег канистру с бензином в кинозале ТЦ «Авиапарк» (видео)

По словам очевидцев, в какой-то момент фильм перестал транслироваться, но звук продолжал идти. Когда один из зрителей вышел узнать причину, он вернулся с сообщением о пожаре в соседнем зале. По информации очевидцев, 16-летний подросток пронес канистру с горючей жидкостью и поджег ее. Его оперативно задержали другие посетители и передали охране, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».