СМИ: Подросток поджег канистру с бензином в кинозале ТЦ «Авиапарк» (видео)

В московском ТЦ «Авиапарк» молодой человек поджег канистру с бензином в одном из кинозалов во время сеанса. Об этом стало известно в четверг, 13 ноября.
Инцидент случился в 12-м зале, где находилось более половины зрителей. Все посетители смогли покинуть зал вовремя, никто не пострадал.
По словам очевидцев, в какой-то момент фильм перестал транслироваться, но звук продолжал идти. Когда один из зрителей вышел узнать причину, он вернулся с сообщением о пожаре в соседнем зале. По информации очевидцев, 16-летний подросток пронес канистру с горючей жидкостью и поджег ее. Его оперативно задержали другие посетители и передали охране, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Накануне правоохранители задержали 13-летнего подростка, который по указанию мошенников поджег торговый центр «Элизиум» в подмосковном поселке Нахабино.