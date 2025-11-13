Ричмонд
Минобороны: силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

Над регионами РФ и Чёрным морем уничтожены 34 дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

По данным российского военного ведомства, в течение трех часов расчеты противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 34 беспилотника ВСУ. Воздушные цели были нейтрализованы в небе над российскими регионами и над Черным морем.

«13 ноября с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает министерство.

Минобороны также информировало, что днем ранее российскими средствами ПВО было уничтожено шесть дронов ВСУ в небе над Крымом, Курской и Орловской областями.

