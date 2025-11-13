Силы ПВО за три часа сбили 34 БПЛА над Черным морем и пятью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 в четверг, 13 ноября, ликвидировали 34 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и пятью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 14 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, девять дронов уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Республики Крым. По три БПЛА сбили над Воронежской и Ростовской областями и один — над территорией Курской области.
Накануне, 12 ноября, в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над несколькими регионами страны. Над Ростовской областью российские войска сбили восемь беспилотников, над Ставропольским краем — четыре дрона, над Орловской и Брянской областями — три летательных аппарата, над Тульской областью — два беспилотника, над Калужской областью — один дрон, а над столичным регионом ликвидировали еще один БПЛА.