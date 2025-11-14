Хранил миллионы в Турции. Семью экс-ректора КНИТУ-КАИ «раскулачили»

Сторона защиты утверждала, что все имущество семьи было приобретено законным путем и что доходы Алибаевых за последние 18 лет составили 85 миллионов рублей. Также адвокаты заявили, что деньги, переведенные на счета в Турции, были частью обычного семейного займа, оформленного между родственниками. Однако суд не поверил в эти доводы. Защита утверждала, что займ, который был использован для оплаты учебы дочери Алибаевых в Турции. Однако суд счёл это ходатайство необоснованным, заявив, что в материалах дела уже достаточно доказательств для вынесения приговора.