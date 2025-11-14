Хранил миллионы в Турции. Семью экс-ректора КНИТУ-КАИ «раскулачили»

В доход государства будут изъяты три квартиры в Казани и денежные средства, переведенные на счета в турецких банках.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Финальная точка.
Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию защиты семьи бывшего ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева, подтвердив решение Вахитовского райсуда о взыскании 33 миллионов рублей с семьи экс-руководителя вуза и бывших чиновников. Суд постановил изъять в доход государства три квартиры в Казани и перевести на государственные счета сумму в размере 24 миллионов рублей, которая была переведена на счета в турецкие банки.
Обвинения, выдвинутые прокуратурой Татарстана, касаются несоответствия доходов семьи Алибаевых с их расходами. В частности, проверка показала, что за годы работы в госструктурах и на руководящих постах их официальные доходы не соответствовали масштабам накопленного имущества и денежных переводов.
В результате разбирательств, которые длились несколько месяцев, было доказано, что Алибаевы скрыли ряд значительных активов, приобретённых, по мнению прокуратуры, за средства, которые невозможно было бы объяснить официальными доходами.
Расследование, перевернувшее жизнь.
Следствие выяснило, что на протяжении нескольких лет Алибаевы и их близкие совершали сделки, которые не могли бы быть оплачены на основе их официальных доходов. В том числе, на момент подачи иска, Тимур Алибаев был ещё действующим ректором КНИТУ-КАИ, а его супруга, Лира Алибаева, занимала должность в Управлении Федерального казначейства по РТ.
История начала разворачиваться весной 2024 года, когда прокуратура Татарстана подала иск против семьи Тимура Алибаева. Проверки, проведенные надзорным ведомством, выявили несоответствие между официальными доходами супругов и их реальными расходами. В частности, выяснилось, что Лира Алибаева, занимавшая пост начальницы отдела в Управлении федерального казначейства по Татарстану, перевела на счета в Турции более 24 миллионов рублей, что не совпадало с ее декларациями.
Также правоохранители обнаружили у четы Алибаевых три квартиры в Казани, стоимость которых также не соответствовала официальным доходам семьи. Для сокрытия имущества квартиры были оформлены на мать Лиры Алибаевой, а позже перешли по наследству. Эти обстоятельства стали основой для подачи иска прокуратурой с требованием изъять имущество и взыскать денежные средства.
Заработано честным трудом.
Сторона защиты утверждала, что все имущество семьи было приобретено законным путем и что доходы Алибаевых за последние 18 лет составили 85 миллионов рублей. Также адвокаты заявили, что деньги, переведенные на счета в Турции, были частью обычного семейного займа, оформленного между родственниками. Однако суд не поверил в эти доводы. Защита утверждала, что займ, который был использован для оплаты учебы дочери Алибаевых в Турции. Однако суд счёл это ходатайство необоснованным, заявив, что в материалах дела уже достаточно доказательств для вынесения приговора.
Как пояснил представитель прокуратуры, все финансовые операции семьи Алибаевых противоречили их официальным доходам. Судья Верховного суда Дияна Насретдинова, рассматривая апелляцию, указала, что недостаточно доказательств для обоснования версии о легальности переведенных сумм и приобретаемого имущества. В связи с этим решение Вахитовского райсуда было оставлено без изменений, и семья Алибаевых была обязана вернуть в государственную казну три квартиры и перевести 24 миллиона рублей.
Теперь дело передано в руки приставов, которые обязаны будут выполнить решение суда и изъять имущество. Для семьи Алибаевых это решение стало фатальным ударом. Некогда влиятельный чиновник вместе с родственниками вынужденно лишился значительной части своей недвижимости.