Системы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над Черным морем и пятью регионами РФ

Средствами ПВО за час уничтожены 34 украинских беспилотника.
Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Черным морем и пятью регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника. Большинство дронов сбито над Черным морем (14) и Белгородской областью (9). Остальные — над Крымом (4), Воронежской (3), Ростовской (3) и Курской областями (1)», — отмечают в Минобороны.
Ранее над Черным морем и Крымом сбили 14 украинских БПЛА. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа была отражена в течение двух часов.