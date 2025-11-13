ПВО уничтожила 34 украинских БПЛА над Россией за три часа

Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над акваторией Чёрного моря — 14 единиц, а также над территорией Белгородской области — девять единиц. Над Республикой Крым перехвачено четыре беспилотника, над Воронежской и Ростовской областями — по три аппарата, над Курской областью — один БПЛА.
А с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
