ПВО уничтожила 34 украинских БПЛА над Россией за три часа

В ходе вечернего дежурства с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчётами противовоздушной обороны было обнаружено и нейтрализовано 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над акваторией Чёрного моря — 14 единиц, а также над территорией Белгородской области — девять единиц. Над Республикой Крым перехвачено четыре беспилотника, над Воронежской и Ростовской областями — по три аппарата, над Курской областью — один БПЛА.

А с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

