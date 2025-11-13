Разлил бензин и поджёг петардой: подросток устроил пожар в московском кинотеатре

В московском торговом центре «Авиапарк» подросток с петардой устроил пожар и сорвал вечерние киносеансы. Появившуюся в соцсетях информацию подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Молодой человек тайно пронёс в зал кинозала канистру с бензином, после чего облил сиденья горючей жидкостью и поджёг их с помощью петарды. Зрители, охваченные паникой, стремительно покинули зал. Охрана быстро задержала злоумышленника и вызвала полицию.
«Сотрудниками полиции 16-летний молодой человек доставлен в ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы. Мотивы его поступка устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — написала Ирина Волк.
Посетители отмечают, что пожарная сигнализация почему-то не сработала. Люди узнали о необходимости срочно покинуть здание только после того, как им «выключили» фильмы. По одной из версий, подросток мог выполнять указания телефонных кураторов. Отмечается, что после случившегося все сеансы отменили на весь вечер.
Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося, в том числе каким образом подросток смог пронести канистру с бензином в кинозал.
Ранее сообщалось о случае, когда в Москве 14-летний подросток поджег квартиру по указанию мошенников. За эту «работу» неизвестный пообещал школьнику деньги.