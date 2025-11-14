В Донецке украинский дрон атаковал здание лицея-интерната

По данным Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, в Донецке в результате атаки ударных беспилотников пострадало здание Республиканского многопрофильного лицея-интерната «Григорьевская школа», расположенного на проспекте Богдана Хмельницкого.
Информацию о повреждении учебного заведения подтвердил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, ударные дроны нанесли ущерб инфраструктуре образовательного учреждения.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, проводится оценка масштабов разрушений и уточнение сведений о возможных пострадавших.
Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Ленинградской области.