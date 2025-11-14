Замминистра образования Украины нашел в своем служебном авто прослушку

Замминистра образования и науки Украины, депутат Киевского городского совета от партии Владимира Зеленского Андрей Витренко заявил, что в его служебном автомобиле было обнаружено устройство для прослушивания. По его словам, найденное оборудование предназначалось для сбора и передачи информации.
После обнаружения подозрительного прибора чиновник обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся официально.
Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают, кто мог установить прослушивающее устройство.
Ранее сообщалось, что таможенный инспектор в Санкт-Петербурге следил на работе за своими коллегами. Скрытая камера и прослушивающее устройство были замаскированы под колонку в подвесном потолке.