Замминистра образования Украины нашел в своем служебном авто прослушку

Замминистра образования и науки Украины, депутат Киевского городского совета от партии Владимира Зеленского Андрей Витренко заявил, что в его служебном автомобиле было обнаружено устройство для прослушивания. По его словам, найденное оборудование предназначалось для сбора и передачи информации.