Замминистра образования Украины нашел в своем служебном авто прослушку

Чиновник обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся официально.

Источник: Аргументы и факты

Замминистра образования и науки Украины, депутат Киевского городского совета от партии Владимира Зеленского Андрей Витренко заявил, что в его служебном автомобиле было обнаружено устройство для прослушивания. По его словам, найденное оборудование предназначалось для сбора и передачи информации.

После обнаружения подозрительного прибора чиновник обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся официально.

Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают, кто мог установить прослушивающее устройство.

Ранее сообщалось, что таможенный инспектор в Санкт-Петербурге следил на работе за своими коллегами. Скрытая камера и прослушивающее устройство были замаскированы под колонку в подвесном потолке.