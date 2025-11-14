Стало известно, почему 16-летний подросток поджег кинозал в ТЦ

Савеловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку обстоятельств пожара в торговом центре, где 16-летний подросток поджег канистру с горючей жидкостью в кинозале. Предварительно установлено, что юноша действовал, следуя телефонным указаниям неизвестных лиц. Об этом этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.