Стало известно, почему 16-летний подросток поджег кинозал в ТЦ

Савеловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку обстоятельств пожара в торговом центре, где 16-летний подросток поджег канистру с горючей жидкостью в кинозале. Предварительно установлено, что юноша действовал, следуя телефонным указаниям неизвестных лиц. Об этом этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подросток пронес емкость с легковоспламеняющейся жидкостью в кинотеатр и совершил поджог. В результате инцидента никто не пострадал. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают личности тех, кто отдавал указания, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в московском ТЦ «Авиапарк» молодой человек поджег канистру с бензином в одном из кинозалов во время сеанса.