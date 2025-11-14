Подросток пронес бензин в кинотеатр в Москве и устроил пожар: что известно о ЧП

Отец, обеспокоенный поведением сына, начал обзванивать его друзей. Через них удалось выяснить, что подросток сел в незнакомый автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Не сумев связаться с ребенком, мужчина написал заявление в полицию о его пропаже, еще не зная о случившемся в «Авиапарке». «У него все было нормально, вроде предпосылок никаких не было… Мы в шоке, если честно», — поделился отец, добавив, что его сын учился вполне обычно. Сейчас родители подростка находятся в отделении полиции.