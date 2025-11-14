Подросток пронес бензин в кинотеатр в Москве и устроил пожар: что известно о ЧП

Подросток поджег кинотеатр в Москве.
В московском ТЦ «Авиапарк» 16-летний подросток совершил поджог в кинозале, пронеся с собой канистру с бензином. По основной версии следствия, он действовал по указанию неизвестных телефонных мошенников, пострадавших в результате ЧП нет. Подробности в материале URA.RU.
Поджог в кинозале «Авиапарка».
Инцидент произошел в кинотеатре торгового центра «Авиапарк» на севере Москвы. 16-летний молодой человек пронес в зал канистру с бензином и во время вечернего показа фильма «Голосовой помощник» совершил поджог. Огонь сорвал сеанс, но был оперативно локализован. Подростка-поджигателя удалось быстро задержать на месте преступления.
Эвакуация без сигнализации.
Зрители заявляют, что пожарная сигнализация не сработала.
По словам очевидцев, происшествие развивалось нестандартно. Тревожная сигнализация в зале не сработала. Зрители поняли, что что-то не так, только когда экраны погасли. Осознав опасность, люди самостоятельно покинули помещение. Благодаря слаженным действиям граждан и быстрой реакции служб, никто из посетителей кинотеатра не пострадал.
Версия следствия: подростка могли направить мошенники.
Следствие полагает, что подросток был под влиянием мошенников.
С задержанным немедленно начали работать следователи. Савеловская межрайонная прокуратура взяла расследование дела под особый контроль. Основной версией на данный момент является манипуляция со стороны неизвестных лиц. По предварительным данным, подросток действовал по телефонным указаниям. Предполагается, что это могли быть мошенники с Украины, которые убедили юношу совершить преступление. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все мотивы и обстоятельства произошедшего.
Отец подростка рассказал о его пропаже перед ЧП.
Новые детали, проливающие свет на события перед инцидентом, стали известны со слов отца задержанного подростка. В беседе с РЕН ТВ он рассказал, что утром его сын, как обычно, ушел в школу, но после занятий пропал. Вскоре парень начал странно и односложно («да», «нет») отвечать на сообщения родителей в мессенджере.
Отец, обеспокоенный поведением сына, начал обзванивать его друзей. Через них удалось выяснить, что подросток сел в незнакомый автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Не сумев связаться с ребенком, мужчина написал заявление в полицию о его пропаже, еще не зная о случившемся в «Авиапарке». «У него все было нормально, вроде предпосылок никаких не было… Мы в шоке, если честно», — поделился отец, добавив, что его сын учился вполне обычно. Сейчас родители подростка находятся в отделении полиции.