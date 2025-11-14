Устроивший поджог в кинотеатре подросток действовал по указанию неизвестных

Как рассказали очевидцы, во время пожара в кинозале не сработала пожарная сигнализация. Об этом говорят зрители, которые в момент инцидента находились в соседних залах, пишет SHOT. По словам посетителей, эвакуацию никто не организовывал. Люди сами начали выходить из залов, когда внезапно погасли экраны — чтобы узнать, что происходит.