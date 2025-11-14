В Новороссийске отражают атаку БПЛА, звучит сирена

В Новороссийске объявлена воздушная тревога — в городе отражают атаку дронов. Об этом, как сообщает оперштаб, заявил градоначальник города-героя Андрей Кравченко.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух человек во время атаки БПЛА в Новороссийске. Тогда же трое человек пострадали. По уточнениям главы региона, при атаке дронов в центре города были повреждены пять жилых домов и гостиница. Удар произошел в районе гостиницы «Новороссийск».
Ранее Минобороны проинформировало, что над несколькими российскими регионами и Черным морем в ночь на 14 ноября было уничтожено 34 украинских беспилотника.
