В Новороссийске отражают атаку БПЛА, звучит сирена

Мэр Кравченко сообщил, что в Новороссийске отражают атаку БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске объявлена воздушная тревога — в городе отражают атаку дронов. Об этом, как сообщает оперштаб, заявил градоначальник города-героя Андрей Кравченко.

«В Новороссийске объявлен сигнал “Внимание всем”. Звучит сирена, идет отражение атаки БПЛА», — передает слова Кравченко оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух человек во время атаки БПЛА в Новороссийске. Тогда же трое человек пострадали. По уточнениям главы региона, при атаке дронов в центре города были повреждены пять жилых домов и гостиница. Удар произошел в районе гостиницы «Новороссийск».

Ранее Минобороны проинформировало, что над несколькими российскими регионами и Черным морем в ночь на 14 ноября было уничтожено 34 украинских беспилотника.

