Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосгорсуд оправдал обвиняемого в убийстве 13-летней давности

Московский городской суд вынес оправдательный приговор Аслану Хагундокову, уроженцу Кабардино-Балкарии, которому инкриминировалось убийство начальника управления ФСС Олега Гвоздева, совершенное в 2012 году. Об этом сообщил его адвокат Лев Дорофеев.

Московский городской суд вынес оправдательный приговор Аслану Хагундокову, уроженцу Кабардино-Балкарии, которому инкриминировалось убийство начальника управления ФСС Олега Гвоздева, совершенное в 2012 году. Об этом сообщил его адвокат Лев Дорофеев.

Хагундоков, который уже отбывает 13-летний срок за убийство директора нефтяной компании Петра Аржаника в 2014 году, был обвинен в деле Гвоздева лишь в 2024 году. Следствие опиралось на совпадение ДНК на перчатках, найденных на месте преступления, и записи с камер наблюдения. Однако, по словам защиты, между двумя делами существует множество расхождений, и следствие не представило убедительного мотива для убийства Гвоздева. По словам адвоката, на Хагундокова пытались «повесить» все нераскрытые убийства.

Адвокат также отметил, что присяжные не получили полной информации о предыдущем разбирательстве. Защита намерена добиваться освобождения Хагундокова, который находится в СИЗО по другому делу, передает издание «Ведомости».

6 ноября Московский городской суд освободил от наказания троих фигурантов дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева на парковке около дома в столичном районе Люблино.