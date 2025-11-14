Мосгорсуд оправдал обвиняемого в убийстве 13-летней давности

Хагундоков, который уже отбывает 13-летний срок за убийство директора нефтяной компании Петра Аржаника в 2014 году, был обвинен в деле Гвоздева лишь в 2024 году. Следствие опиралось на совпадение ДНК на перчатках, найденных на месте преступления, и записи с камер наблюдения. Однако, по словам защиты, между двумя делами существует множество расхождений, и следствие не представило убедительного мотива для убийства Гвоздева. По словам адвоката, на Хагундокова пытались «повесить» все нераскрытые убийства.