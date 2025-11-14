Женщина подделала документы о рождении близнецов ради маткапитала в Новосибирске

Два года назад Галина поехала в гости в Челябинск, где встретила незнакомку, та представилась Марией и предложила женщине мошенничество с соцвыплатами. Безработная Галина согласилась и предоставила незнакомке фото своего паспорта. С помощью документов другая женщина оформила поддельное свидетельство на имя Галины о рождении двух девочек-близняшек в Москве. С этим свидетельством подельница пришла в один из столичных ЗАГСов и получила сертификат на получение маткапитала.