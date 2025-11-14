Женщина подделала документы о рождении близнецов ради маткапитала в Новосибирске

Два года назад Галина поехала в гости в Челябинск, где встретила незнакомку, та представилась Марией и предложила женщине мошенничество с соцвыплатами. Безработная Галина согласилась и предоставила незнакомке фото своего паспорта. С помощью документов другая женщина оформила поддельное свидетельство на имя Галины о рождении двух девочек-близняшек в Москве. С этим свидетельством подельница пришла в один из столичных ЗАГСов и получила сертификат на получение маткапитала.
После этого Галина приехала в Новосибирск и обратилась в МФЦ с документами. Там назначили ежемесячное пособие по уходу за детьми — более 15 тысяч рублей на каждую близняшку и единовременную выплату в 54 тысячи рублей с лишним. Всего Галине перевели более 207 тысяч рублей пособий. Обманщица также успела купить за счет средств маткапитала квартиру и участок земли в Челябинской области стоимостью более 1,7 миллионов рублей.
В июне 2023 года обман раскрылся — следователи задержали 42-летнюю Галину. Ранее женщина была неоднократно судима за сбыт наркотиков, нигде не работала и в действительности растила одну 16-летнюю дочь. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием соцвыплат.
Галина полностью признала вину, устроилась работать поваром и возместила государству более 58 тысяч рублей. В сентябре 2025 года Первомайский районный суд назначил ей 2 года 2 месяца колонии общего режима, постановил взыскать с нее весь ущерб. Осужденная и ее адвокат обжаловали приговор.
— Новосибирский областной суд отклонил доводы адвоката и осуждённой о суровости наказания. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.