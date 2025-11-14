Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Развожаев: семь воздушных целей уничтожены в небе у Севастополя

В Севастополе продолжают отражать воздушную атаку ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе вновь отражают атаку ВСУ. В небе над городом уничтожены семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Военные продолжают работу. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал глава региона в Telegram-канале.

ПВО уничтожила 7 целей, что сопровождалось громкими хлопками. Жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.

Развожаев также напомнил жителям о необходимости не выкладывать в соцсети фото или видео материалы работы ПВО.