Губернатор Развожаев: семь воздушных целей уничтожены в небе у Севастополя

В Севастополе вновь отражают атаку ВСУ. В небе над городом уничтожены семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Военные продолжают работу. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал глава региона в Telegram-канале.
ПВО уничтожила 7 целей, что сопровождалось громкими хлопками. Жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.
Развожаев также напомнил жителям о необходимости не выкладывать в соцсети фото или видео материалы работы ПВО.