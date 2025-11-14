В Донецке украинский дрон попал школу: он нес заряд взрывчатки, эквивалентный 60 кг тротила

По уточнённым данным, в ночь на 13 ноября в 0:40 вооружённые формирования Украины атаковали ударным беспилотником населённый пункт Новопетриковка в Великоновоселовском муниципальном округе. В результате атаки возник пожар в магазине на улице Советской. Здание было полностью уничтожено.