Школа в центре Донецка получила повреждения в результате удара, нанесённого боевиками ВСУ. Кадры с последствиями атаки, показывающие выбитые окна и пострадавший фасад учебного заведения, опубликовали «Известия».
«На видео, предварительно, запечатлена несработавшая боевая часть дрона, вес которой соответствует 60 кг в тротиловом эквиваленте», — сообщили в издании.
В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы.
По уточнённым данным, в ночь на 13 ноября в 0:40 вооружённые формирования Украины атаковали ударным беспилотником населённый пункт Новопетриковка в Великоновоселовском муниципальном округе. В результате атаки возник пожар в магазине на улице Советской. Здание было полностью уничтожено.
В последние дни украинские войска усилили удары по гражданским объектам на территории России. Накануне в Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. Инцидент произошёл, когда пожарные выезжали для тушения возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов.
Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что украинские войска намеренно наносят удары по мирным жителям в регионах России, целятся в гражданские объекты и транспорт — включая машины скорой помощи и сельскохозяйственную технику. Российский лидер назвал террористическими методы, применяемые ВСУ и иностранными наёмниками Киева.