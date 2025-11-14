Врач покончила с собой, лишившись всех денег из-за мошенников

В Свердловской области найдено тело 37-летней лаборантки медсанчасти Марины, которая, по словам ее близких, покончила с собой после того, как осознала, что стала жертвой мошенников.
Трагедия произошла в городе Асбест, тело девушку обнаружили в воде недалеко от базы отдыха «Бодрость». Родные узнали о том, что женщина стала жертвой аферистов, только после ее смерти.
Мать погибшей рассказала, что Марине позвонили якобы с «Госуслуг» и сообщили о взломе ее личных данных, призвав срочно продать все имущество и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина, следуя инструкциям, начала продавать вещи и брать кредиты, переводя полученные средства. Коллеги Марины из медсанчасти города Заречный, где она работала до своей смерти, характеризуют ее как веселого и жизнерадостного человека. У погибшей остался 14-летний сын, с которым теперь будет жить ее бывший муж. Следственный комитет пока не комментирует произошедшее, передает E1.ru.
6 ноября телефонные мошенники запугали пожилую жительницу подмосковного Воскресенска якобы финансированием Вооруженных сил Украины и получили от нее семь миллионов и 200 тысяч рублей. Правоохранители задержали курьера аферистов, который забрал у пенсионерки деньги. Злоумышленницей оказалась уроженка Магнитогорска в возрасте 23 лет. В отношении девушки возбудили уголовное дело, и ее отправили в СИЗО.