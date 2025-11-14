Врач покончила с собой, лишившись всех денег из-за мошенников

Мать погибшей рассказала, что Марине позвонили якобы с «Госуслуг» и сообщили о взломе ее личных данных, призвав срочно продать все имущество и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина, следуя инструкциям, начала продавать вещи и брать кредиты, переводя полученные средства. Коллеги Марины из медсанчасти города Заречный, где она работала до своей смерти, характеризуют ее как веселого и жизнерадостного человека. У погибшей остался 14-летний сын, с которым теперь будет жить ее бывший муж. Следственный комитет пока не комментирует произошедшее, передает E1.ru.