ПВО отразила ночную атаку на Севастополь семи БПЛА

Этой ночью российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по данным на 1:00 удалось уничтожить семь вражеских дронов.

«В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей», — написал Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По предварительным данным администрации, объекты инфраструктуры на территории города не пострадали. Жителей просят оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Life.ru сообщал, что этой же ночью в небе над Воронежской областью обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Обломки одного из сбитых дронов повредили кровлю частного жилого дома и припаркованный автомобиль.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше